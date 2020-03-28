ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، أن البلدية، تعمل ضمن نظام الطوارئ، المعمول به في البلاد، وما صرح به، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، مشيراً إلى أن هناك فرق طوارئ ميدانية، تم تشكيلها مؤخراً؛ للعمل على تلبية احتياجات المواطنين، في حال فرض منع الحركة بالكامل، وهذا الإجراء، يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنعاً لتفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأضح دولة، أنه وبالإضافة إلى فرق الطوارئ، وخلية الأزمة التي ستعمل على مدار 24 ساعة، هناك أقسام الصحة والكهرباء والمياه في البلدية، ستعمل كالمعتاد، وأيضاً ستبقى على أهبة الاستعداد لأي طارئ.



وأوضح دولة، أن الالتزام بالتعليمات هو الشيء الوحيد الذي سيقينا من انتشار المرض، وهذا لا يعني حالة من الهلع والتهافت على شراء المواد الغذائية واللحوم، مضيفاً: أننا نضع كامل ما لدينا أمام المواطن، فمن كان بحاجة لأي شيء من المساعدة والإسناد ما عليه سوى التواصل مع لجنة الطوارئ في البلدية للوصول إليه وتقديم كل ما يلزم له.



وقال دولة: شكلنا خلية أزمة دائمة الانعقاد في ظل استمرار حالة الطوارئ، التي أعلنها السيد الرئيس محمود عباس؛ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح دولة، أن خلية الأزمة، ستعمل على مدار الـ 24 ساعة لمساعدة المواطنين، والتواجد للتوجيه في إطار مواجهة الفيروس، بما في ذلك إقرار تعقيم كافة مرافق المدينة من مساجد ومراكز وأماكن تجمع المواطنين، إضافة إلى التواصل مع المراكز الصحية في المدينة؛ لتكون بحالة الاستعداد الكامل.



وأكد دولة، أن العمل، يأتي ضمن ما جاء في مرسوم حالة الطوارئ، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا، موجهاً الدعوة لأبناء المدينة للالتزام بالتعليمات، وعدم الركض وراء الشائعات، والتهافت على المحال التجارية؛ لشراء المواد الغذائية، وهذا يعني أن فلسطين بأبنائها المخلصين، سينجحون في تخطي هذه المرحلة.



وأكد دولة، الالتزام بالتعليمات، وأن خلية الأزمة، وجهت الدعوة لكافة مؤسسات والجمعيات في المدينة، بإلغاء أية فعاليات ودورات ومؤتمرات لها.