شؤون فلسطينية

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
تفقدت محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، مخيمات الجلزون والأمعري وقدورة، مشيرة إلى أن أبناء شعبنا بالمخيمات رأس حربة في النضال الوطني الفلسطيني، ورأس حربة بمواجهة هذا الفيروس من خلال اللجان الشعبية والتنظيم وكل حريص، خصوصاً مع خصوصية المخيمات، وبيوتها المتلاصقة، والتجمع الكبير الموجود فيها أصلاً.

ونقلت المحافظ، تحيات الرئيس، ورئيس الوزراء، مقدمة المستلزمات للمخيمات؛ لمسانتهم في مواجهة الفيروس، معتبرة أن الوعي الجماعي والالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات التي أصدرتها كافة جهات الاختصاص، هي نواة الخلاص من هذا الوباء المنتشر على مستوى عالمي، لافتة إلى أن حصانتنا هي تكريس هذا الوعي، وثقافة الالتزام بالتعاون مع كافة اللجان.

وقالت غنام: إن تحضير بعض المناطق والمخيمات، أماكن خاصة لعزل العمال احترازياً بظروف مناسبة، وبمبادرات مجتمعية، بالتواصل مع جهات الإختصاص، يؤكد على حلقات العمل المشترك، والتكامل الفعلي للسيطرة على هذا الوباء، والحد من رقعة انتشاره.

وبينت، أن كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، تهدف بالنتيجة للصالح العام، وأن اتخاذ المقتضى القانوني بحق غير الملتزمين ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو إجراء وقائي بالأساس.

من جانبها، شكرت اللجان الشعبية في المخيمات، وأطر حركة فتح والقوى والوطنية فيها، المحافظ غنام؛ لتواصلها الدائم، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة، مطالبين بدور أكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) خصوصاً في ظل هذه الجائحة.











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