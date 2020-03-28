الجهاد الإسلامي: السلطة مُطالبة بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي، لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، يوسف الحساينة، بإنصاف أهالي قطاع غزة، وإرجاع حقوقهم إليهم، في ظل الأوقات الصعبة، التي يعيشها العالم بأسره، بفعل جائحة (كورونا).



وقال الحساينة في تصريح نشره موقع الجهاد الإسلامي: "في هذا الوقت الصعب، الذي يعيشه العالم والمنطقة، وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، التي يواجهها شعبنا، بات من الضروري، إنصاف أهل غزة، وإرجاع حقوقهم، لأن في ذلك تعزيزٌ للقيم الوطنية، التي أرساها المؤسسون الأوائل، الرئيس ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، والدكتور فتحي الشقاقي، والحكيم جورج حبش، وكل القادة من الشهداء والأسرى".



وشدد على أن إنصاف غزة وأهلها، يؤسسُ لنظامٍ عادل، ينهي آفة الانقسام، ونستعيد بموجبه الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات والابتلاءات، تكون بأعلى درجات المسؤولية، والتكافل والتضامن والشراكة الحقيقية، لا الصورية.



وأوضح، أن السلطة مطالبةٌ بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات، وإنصافهم، وتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة بين الجميع، مبيناً أنه بهكذا سلوك وقيم، نواجه التحديات والكوارث، وفوق كل ذلك، بالتوكل على الله جلّ في عُلاه.