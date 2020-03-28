شؤون فلسطينية

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح موسى، أن طواقم الوزارة، تعمل على تنفيذ جولات صباحية ومسائية؛ للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية، والمولات، وكافة المحلات التجارية، بهدف منع الاحتكار، وضبط الأسعار.

وأوضح موسى، في تصريح صحفي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أنه تم عمل أكثر من 250 محضر ضبط لأصحاب المحلات التجارية، التي عملت على رفع الأسعار، وتنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية على 2000 منشأة ومحل وسوق تجاري، بهدف ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار خلال المدة من 15 آذار/ مارس وحتى تاريخه، ومازال العمل مستمراً لتنفيذ الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة، شددت إجراءاتها خلال الأسبوع الماضي، بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وذلك عقب قيام عدد من التجار برفع الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، وتم توقيف عدد منهم، وعمل محاضر ضبط، وتحويلها للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع: الوزارة اجتمعت مع كبار التجار في القطاع؛ لمطالبتهم بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع، وقامت بنشر قائمة أسعار السلع الأساسية للمواطنين "السقف السعري الاسترشادي" وهناك الكثير من التجار استجابوا للوزارة، ولم يرفعوا أسعار منتجاتهم.

وأضاف: الوزارة اجتمعت مع جميع تجار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، وتم تقديم تسهيلات لهم، حيث تم إعفاء 14 سلعة من السلع الأساسية من الجمرك إعفاء ضريبياً، وتم الإعلان عنها بهدف تخفيض الأسعار وحث التجار على إيجاد مخزون سلعي يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي بغزة.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني ينعى المناضلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية تيريزا هلسة

المجلس الوطني ينعى المناضلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية تيريزا هلسة

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

غازي حمد: وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة

غازي حمد: وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

هيئة مسيرات العودة تلغي المشاركة الجماهيرية في ذكرى يوم الأرض

هيئة مسيرات العودة تلغي المشاركة الجماهيرية في ذكرى يوم الأرض

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

الجهاد الإسلامي: السلطة مُطالبة بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات

الجهاد الإسلامي: السلطة مُطالبة بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات

مجدلاني: عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المطالبين بتقديم المساعدات للفلسطينيين سيرتفع قريباً

مجدلاني: عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المطالبين بتقديم المساعدات للفلسطينيين سيرتفع قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني ينعى المناضلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية تيريزا هلسة

المجلس الوطني ينعى المناضلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية تيريزا هلسة

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

إطلاق (البرومو) الرسمي لحملة &#34;لستكم وحدكم كلنا معكم&#34; للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

إطلاق (البرومو) الرسمي لحملة "لستكم وحدكم كلنا معكم" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

تأجيل إبحار أسطول الحرية لكسر الحصار لوقت لاحق بسبب فيروس (كورونا)

تأجيل إبحار أسطول الحرية لكسر الحصار لوقت لاحق بسبب فيروس (كورونا)

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

بسبب &#34;التأول على الله بفيروس كورونا&#34;.. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

بسبب "التأول على الله بفيروس كورونا".. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)