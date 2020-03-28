اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح موسى، أن طواقم الوزارة، تعمل على تنفيذ جولات صباحية ومسائية؛ للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية، والمولات، وكافة المحلات التجارية، بهدف منع الاحتكار، وضبط الأسعار.



وأوضح موسى، في تصريح صحفي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أنه تم عمل أكثر من 250 محضر ضبط لأصحاب المحلات التجارية، التي عملت على رفع الأسعار، وتنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية على 2000 منشأة ومحل وسوق تجاري، بهدف ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار خلال المدة من 15 آذار/ مارس وحتى تاريخه، ومازال العمل مستمراً لتنفيذ الأمن الغذائي للمواطنين.



وأشار إلى أن الوزارة، شددت إجراءاتها خلال الأسبوع الماضي، بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وذلك عقب قيام عدد من التجار برفع الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، وتم توقيف عدد منهم، وعمل محاضر ضبط، وتحويلها للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وتابع: الوزارة اجتمعت مع كبار التجار في القطاع؛ لمطالبتهم بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع، وقامت بنشر قائمة أسعار السلع الأساسية للمواطنين "السقف السعري الاسترشادي" وهناك الكثير من التجار استجابوا للوزارة، ولم يرفعوا أسعار منتجاتهم.



وأضاف: الوزارة اجتمعت مع جميع تجار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، وتم تقديم تسهيلات لهم، حيث تم إعفاء 14 سلعة من السلع الأساسية من الجمرك إعفاء ضريبياً، وتم الإعلان عنها بهدف تخفيض الأسعار وحث التجار على إيجاد مخزون سلعي يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي بغزة.