مجدلاني: عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المطالبين بتقديم المساعدات للفلسطينيين سيرتفع قريباً

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك إمكانية لارتفاع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، المطالبين بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل تفشي فيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك نتائج الجهد، الذي تقوم به القيادة الفلسطينية، من خلال الاتصال مع مجموعات من أعضاء مجلس الشيوخ.



وقال مجدلاني لـ"دنيا الوطن": "هناك عرائض سابقة، وقعت بأكثر من 108 أعضاء، من مسؤولين أمريكيين، وبالتالي نعتقد أنه في داخل المجتمع الأمريكي، ومجلسي النواب والشيوخ، هناك مواقف يعبرون عنها، وهي مغايرة تماماً لمواقف إدارة ترامب ليس فقط تجاه الموقف من صفقة ترامب نتنياهو، وإنما أيضاً من الموقف الأمريكي برمته، تجاه القضية الفلسطينية، والتعامل مع الشعب الفلسطيني".



وأضاف مجدلاني: "إن ذلك يعكس حقيقة أن الإدارة الأمريكية حتى في ظل أزمة وباء عالمية، هي مجردة من الحس والمسؤولية تجاه كل الشعوب والبلدان، وهي تمارس تمويهاً سياسياً في التعاطي بإجراءات الحماية، والدعم التي تقدمها للشعوب والبلدان لمواجهة هذه الجائحة والوباء العالمي".



وكان عدد من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد طالبوا الرئيس دونالد ترامب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا) التي تضرب العالم.



ودعا النواب في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، قالوا فيها: إن عرض الرئيس ترامب مساعدة دول تكافح فيروس (كورونا) بما فيها إيران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة؛ لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية، وقطاع غزة؛ لمنع وقوع أزمة إنسانية.



ووقع على الرسالة الأعضاء: اليزابيث وارين، وتشرس فان هولين، وباتريك لاهيي، وبرنارد ساندرز، وتوم اودال، وجفري مركلي، وتومس كاربر، وشيرود براون.