إطلاق (البرومو) الرسمي لحملة "لستكم وحدكم كلنا معكم" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حملة "لستم وحدكم كلنا معكم" تضامنًاً مع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والذين يتعرضون للإهمال الطبي، وسط تهديد بانتقال العدوى والإصابة بفيروس (كورونا)، وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على واقع الأسرى والانتهاكات "الإسرائيلية" بحقهم.