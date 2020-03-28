شؤون فلسطينية

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل، نصري أبو جيش، أنه تم التواصل مع عدد كبير من العمال، الذين ما زالوا يعملون في إسرائيل.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي مقتضب: إنه تم التواصل مع العمال عبر رسائل نصية على هواتفهم من أجل التواصل مع الطواقم الطبية، ولجان الطوارئ، فور عودتهم لضمان سلامتهم.

يشار إلى أن السيدة التي توفيت في قرية بدو غرب القدس، كان قد انتقل إليها فيروس (كورونا) من خلال أحد العمال.

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