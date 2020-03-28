بسبب "التأول على الله بفيروس كورونا".. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت النيابة العامة، بالمملكة العربية السعودية، القبض على 3 أشخاص، بعد قيامهم بـ"التأول على الله والإرجاف الديني" بسبب فيروس (كورونا)، دون تحديد أسماء المقصودين.



جاء ذلك، في تغريدة للنيابة على صفحتها الرسمية، (بتويتر)، حيث قالت: "النيابة العامة تأمر بالقبض على ثلاثة أشخاص، استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في (التأول على الله والإرجاف الديني) بسبب فيروس (كورونا)، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة"، وفق وكالة (واس).



وتأتي هذه الأنباء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس (كورونا) الجديد، إلى 1104 إصابة وفقاً لآخر الأرقام التي نشرها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.