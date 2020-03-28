الصحة بغزة: لم نتسلم أي أدوية لسد العجز باحتياجات مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، بغزة، منير البرش، أن وزارة الصحة، حررت مخالفات بحق ما يقارب 10 حالات احتكار، وتلاعب بجودة المستلزمات الطبية بعدد من الصيدليات، وجميع الشكاوى تصل على الرقم 103.





وقال البرش، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي): هناك إجراءات ضابطة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين، والتلاعب بأسعار الأدوية، مشدداً بالقول: حتى هذه اللحظة، لم تستلم الصحة بغزة أي أدوية لسد العجز باحتياجات مواجهة فيروس (كورونا).



وأضاف: غزة تحتاج إلى حصتها من المساعدات، التي قدمت من منظمة الصحة العالمية، والمنحة القطرية، خصوصاً فيما يخص الأدوية والمستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا).



وتابع: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات استمرار الحصار، ومنع إدخال بعض المستلزمات الطبية، حيث يمنع دخول الكحول إلى غزة، وهي من أهم احتياجات مواجهة الوباء.