شاهد: تعقيم برج الجوهرة بمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقامت طواقم بلدية غزة، صباح اليوم السبت، بتعقيم برج الجوهرة، ومكاتب المؤسسات الإعلامية والصحفية.يأتي ذلك في أعقاب قيام الوكالة الوطنية للإعلام التي تعمل بداخل البرج، بتقرير صحفي، من داخل الحجر الصحفي في رفح، جنوب قطاع غزة.