وفيات (كورونا) في العالم تتجاوز 27 ألفًا والإصابات تقارب 600 ألف

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رام الله - دنيا الوطن

تواصلت أعداد ضحايا فيروس الكورونا المستجد بالارتفاع لتتجاوز الـ27 الفا، فيما قارب عدد المصابين الـ600 الف حول العالم.



ترمب يدعو لتصنيع 100 ألف جهاز تنفس بعد تسجيل حصيلة قياسية خلال 24 ساعة



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم، في وقت تخطى فيه عدد المصابين بفيروس كورونا عتبة الـ100 ألف إصابة.



وسجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية بـ354 وفاة بسبب "كورونا" وحوالي 18 ألف اصابة خلال 24 ساعة



وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ100 ألف حالة، وفق ما أظهره آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وتمّ إحصاء 100,717 إصابة، بينها 1,544 حالة وفاة حتى الساعة 6,00 مساء (22,00 بتوقيت غرنيتش).



وسجل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اكتظاظ مستشفياتها بالمرضى.



وتتجاوز الولايات المتحدة بنحو 15 ألف إصابة إيطاليا التي تعتبر ثاني بلد على القائمة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الراهن، كما تتخطى الصين بأكثر من 20 ألف إصابة حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.



132 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في المكسيك



أفادت وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة من 585 إلى 717 حالة.



وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة بعد أن كانت الحصيلة 8 وفيات الخميس الماضي.



كوريا الجنوبية: 146 إصابة جديدة و5 وفيات بسبب كورونا



أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 5 وفيات و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 9.478 ألف مصاب.



وقالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، إن من بين الإصابات الجديدة 24 حالة قدمت من الخارج.



وأضافت أن 4.811 مصابا تماثلوا للشفاء، و4.523 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي حتى الآن 144.



وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم نحو 600 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن، وانتشر الفيروس في أكثر في 201 دولة.



تايلاند تغلق مزيدا من المواقع العامة بعد تجاوز إصابات كورونا الـ1100



قررت الحكومة التايلاندية يوم أمس إغلاق المزيد من المواقع العامة والشركات في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية أبريل.



وقال مسؤول صحي، إن تايلاند أعلنت عن 91 إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136، وعدد حالات الوفاة إلى خمس، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت إلى الآن 97.



وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) تاويسين ويسانويوثين "الوضع الآن ليس معتادا، لكنه وضع طوارئ، وقد تكون تنقلات الناس أكثر صعوبة، ولذلك فإن الجميع يجب أن يبقوا في المنازل".



جدير بالذكر أن سلطات العاصمة بانكوك التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمرت بتمديد الإغلاق الساري في المدينة حتى 30 أبريل.



البرتغال: أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تقترب من 80



بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرتغال 76 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4268، بعد رصد 724 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكدت وزارة الصحة البرتغالية شفاء 43 مصابا من الفيروس حتى الآن، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من الإصابات وهو 2443 حالة، سجل في المنطقة الشمالية للبلاد، وتأتي المنطقة الوسطى حيث تقع العاصمة لشبونة في المرتبة الثانية بعد بلوغ عدد مرضى كورونا فيها 1110 أشخاص.



وأعلنت سلطات البرتغال في الـ19 من الشهر الجاري حالة الطوارئ في ظل تفشي عدوى الكورونا في البلاد.



وفي إسبانيا المجاورة، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 4858، وعدد المصابين ارتفع إلى 64059، في وقت سجلت فيه إيطاليا 8215 وفاة وأكثر من 80.5 ألف إصابة مؤكدة.



فرنسا: تسجيل 299 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1995



قال رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية إن الزيادة الحادة في أعداد المرضى من شأنها أن تصل بمستشفيات باريس وما حولها إلى حد العجز عن استقبال المزيد في غضون 48 ساعة.



وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 299 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1995، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام أسبوعين حتى 15 أبريل، على أقرب تقدير.



ومن لندن، تابع العالم نبأ إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا، حيث دخل العزل الذاتي في مقر الحكومة في "داونينغ ستريت"، لكنه قال إنه سيواصل قيادة جهود الحكومة في مواجهة الانتشار المتسارع للوباء العالمي.



كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته بالفيروس، وقال إنه يعزل نفسه في منزله، ويعاني من أعراض متوسطة، إلى جانب إصابة الملكة اليزابيث ونجلها الأمير تشارلز بالفيروس.





ارتفاع عدد الإصابات في ايرلندا إلى 1819 إصابة



قالت وزارة الصحة في ايرلندا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ"كورونا" ارتفع إلى 2121 من 1819، وقد توفي 3 مصابين آخرين، ما رفع عدد المتوفين إلى 22.



موسكو: اكتشاف حالة إصابة بالفيروس داخل إدارة الرئيس بوتين



وفي موسكو، أكد الكرملين اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا داخل إدارة الرئيس فلاديمير بوتن، وقالت الحكومة إن الإجراءات المطبقة في موسكو لمكافحة الفيروس، يتعين أن تمدد لسائر أنحاء البلاد.



ارتفاع عد الاصابات بكورونا في هولندا إلى 1172



قالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة، أو 16 بالمئة، إلى 8603 حالات، إلى جانب 112 وفاة جديدة.



تركيا: عدد الإصابات قفز بواقع الثلث في يوم واحد وعدد الوفيات زاد إلى 92



ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى تطبيق "الحجر الصحي الطوعي" وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل التسوق أو للاحتياجات الأساسية، بعدما قفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698، وزاد عدد الوفيات إلى 92.



سويسرا: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة.



وقالت هيئة الصحة العامة السويسرية إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة.



وأعلنت الحكومة السويدية أنها قررت حظر جميع التجمعات العامة، التي يزيد العدد في أي منها على 50 شخصا، من أجل وقف انتشار كورونا.



الشرق الأوسط



عربيا، سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لامرأة في الثمانينيات من عمرها.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.



وفي الجزائر ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري أنه تقرر مد حظر التجول إلى تسع ولايات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.



المغرب تُسجل 11 حالة وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لبنان تسجل يوم أمس حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمريض في العقد الثامن من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس إلى سبعة.