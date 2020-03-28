الشبيبة الفتحاوية تَنعى المتاضلة تيريزا هلسة





كانت هاسة، واحدة من بين أربع فدائيين من حركة فتح، شاركوا في اختطاف طائرة (سابينا) إلى مطار اللد في كيان الاحتلال عام 1972، كان الهدف من وراء هذه العملية هو مبادلة الرهائن بأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، بياناً نعت فيه المناضلة الوطنية، تيريزا هلسة، التي انتقلت إلى الأمجاد السماوية صباح اليوم، مستذكرة التاريخ النضالي للمناضلة هلسة، ابنة الجليل، التي تفتح وعيها الوطني مبكراً، عبر الالتحاق بحركة فتح، والالتحاق بالعمل الفدائي العسكري بالصفوف المتقدمة، لتضرب مثلاً وتشكل نموذجاً للمرأة الفلسطينية المقاومة، والشريكة في ميدان المقاومة والفداء، مشيرة إلى أن مسيرة المناضلة هلسة، ستبقى حية في قلوب وعقل جيل الشبيبة، وكل أجيال فلسطين، مؤكدين بأنها اليوم، تودعنا جسداً، لكنها كانت، وستبقى حية في ذاكرة الأجيال، مبرقة تعازي الشبيبة لعائلتها، ولعموم شعبنا الفلسطيني، وللإنسانية جمعاء.يذكر، أن المناضلة هلسة، انضمت لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، منذ شبابها المبكر، وانخرطت في مجموعة أيلول الأسود، كانت مثالاً للمرأة المناضلة، وموقفها بدور المرأة في المقاومة في الصفوف الأمامية، مبادلة الرهائن بأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في العملية، واستشهد الاخوان علي طه، وزكريا الأطرش، وقدمت للمحاكمة في إسرائيل وحكم عليها بالسجن المؤبد مرتين وأربعين عام، قضت منها 10 سنوات في السجن إلى أن حررت بصفقة التبادل التي قادتها حركة فتح عام 1983.