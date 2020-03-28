الشرطة تقبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على شاب بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، على 4 أشخاص مشتبه بهم، بالاعتداء على شاب بالبلدة القديمة في نابلس.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: إن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً عن وصول شاب مصاب بآلة حادة لإحدى مستشفيات المدينة، وعلى الفور تحرك فريق التحقيق بالشرطة للمستشفى، وأخذ أقوال المصاب، الذي أدخل غرفة العناية المكثفة لمراقبة وضعه الصحي.



وأضافت، أن الشرطة قبضت على الأشخاص، المشتبه بضلوعهم بالاعتداء، وباشرت بسماع أقوالهم حسب الأصول، وأوقفتهم لحين عرضهم على النيابة العامة أصولاً.