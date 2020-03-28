الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين ورعاة الأغنام شرقي خانيونس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب المزارعين وأراضيهم، ورعاة الأغنام شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأطلقت قوات الاحتلال، المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرقاً، النار على المزارعين، ورعاة الأغنام في حي الفراحين ومنطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة، إضافة إلى إطلاق الرصاص على أراضي المزارعين شرق بلدة القرارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار على المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمالي وشرقي القطاع.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت بعدد من الصواريخ والقذائف الليلة الماضية، مواقع وأراضٍ زراعية شمال القطاع وشرقي مدينة غزة، تسببت بإلحاق دمار وخراب في ممتلكات المواطنين.