سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الداخلية السوري، محمد رحمون، أنه سيتم منع السفر بين المدن والمحافظات، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



ووفق ما نقلت قناة (الإخبارية) السورية، فقد "سجلت سوريا خمس حالات إصابة بفيروس (كورونا) حتى الآن، لكن وكالات الإغاثة تخشى من أن أي تفش قد يكون فتاكا، بعد سنوات من الصراع الذي دمر نظام الرعاية الصحية في البلاد".



وأوضحت القناة، أنه يأتي حظر السفر، الذي يطبق ابتداء من الأحد، بعد فرض حظر تجول هذا الأسبوع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وبعد أن أوقفت البلاد رحلاتها الجوية، وأمرت بإغلاق معظم الشركات.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعربت عن قلقها العميق إزاء احتمال تفشي فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب في مخيمات مكتظة تفتقر بشدة إلى الرعاية الصحية.