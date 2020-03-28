شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بعنصرية واضحة

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بعنصرية واضحة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، الاحتلال، بالتعامل بعنصرية واضحة مع الأسرى الفلسطينيين في السجون، ويرفض إطلاق سراح أي منهم، في الوقت الذى صادق على الإفراج عن 500 من السجناء الإسرائيليين.

وقال الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه في الوقت الذى تصادق فيه حكومة الاحتلال على الإفراج عن مئات السجناء الجنائيين اليهود، في إطار مكافحة انتشار فيروس (كورونا) ترفض الإفراج عن أي أسير فلسطيني لنفس السبب، حتى لو كان من المرضى أو كبار السن أو النساء والأطفال.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال، يرفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ويتركهم رهينة للموت القادم إليهم في أى لحظة نتيجة انتشار فيروس (كورونا) بشكل سريع، لأن وصوله إلى السجون مسألة وقت فقط، حينها ستقع كارثة حقيقة كون السجون أرضية خصية لانتشاء الأوبئة والأمراض، ويقبع بها أعداد كبيرة من الأسرى في أماكن ضيقة ومكتظة.

وأضاف، أن الاحتلال حتى الآن لم يتخذ الوسائل الكافية، ولم يطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة؛ لمنع وصول المرض إلى السجون، بل على العكس، قام بمنع مواد تنظيف عن الأسرى ضمن عشرات الأصناف، التي حرم الأسرى من اقتنائها من (كانتين) السجن، مما دفع الأسرى لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة؛ لتنظيف الغرف وساحات الفورة.

وأكد الأشقر، أن الاحتلال، لم يقم بتعقيم السجون، ولا يجرى فحوصات حقيقة للأسرى، الذين يتم نقلهم حديثاً إلى السجون من الخارج أو من مراكز التحقيق والتوقيف؛ للتأكد من خلوهم من المرض، مما يجعل من وصول المرض إلى السجون أمراً حتمياً.

وطالب أسرى فلسطين، بتدخل دولي حقوقي وإنساني؛ للضغط على الاحتلال؛ لإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضة للخطر، وطالب منظمة الصحة العالمية، بالقيام بمؤولياتها تجاه الأسرى، وحمايتهم من الموت المحقق.

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