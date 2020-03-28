ملحم: تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا والحصيلة 97 إصابة

أفاد ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم تسجيل اليوم السبت، ست إصابات بفيروس كورننا المستجد في مناطق بالضفة الغربية والقدس.



وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي، أن من بين الاصابة هناك حالة واحدة في بلدة حزما وأخرى بقريبة القبيبة بالقدس، وأربع إصابات في قرية ارطاس قرب بيت لحم.



وأوضح ملحم، أن الإصابة في أرطاس هي لزوج السيدة المصابة بالأمس وعمره 62 سنة، وابن اختها 19 سنة، وابن أخوها 17 سنة، وأختها أيضًا مصابة، اما الحالتين في القدس هي لشاب يبلغ من العمر 29 عاما، الاخرى شقيقة لإحدى المصابات بقرية بدو وعمرها في العشرينات.



وأشار ملحم، إلى أنه بهذه الاصابات الست، ارتفعت حصيلة الاصابات في فلسطين الى 97 اصابة، حيث تعافى منها 18 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة فقط.



وأكد المتحدث باسم الحكومة، أنه تم اجراء 291 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، باستثناء ست حالات التي تم الاعلان عنها، منوها في الوقت ذاته إلى ان اجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الان 5562 فحصاً.



وشدد ملحم على ضرورة تجنب الزيارات العائلية، والحرص على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا.



رام الله - دنيا الوطن