تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارشيفية

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.



وقالت الصحة الإسرائيلية، في إعلان مقتضب: إنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 3460 منهم 50 بحالة خطيرة، والوفيات 12.



ويوم أمس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: إنهم سيضطرون إلى فرض طوق شامل على المناطق الإسرائيلية، في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.