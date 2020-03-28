تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.
وقالت الصحة الإسرائيلية، في إعلان مقتضب: إنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 3460 منهم 50 بحالة خطيرة، والوفيات 12.
ويوم أمس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: إنهم سيضطرون إلى فرض طوق شامل على المناطق الإسرائيلية، في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.
وقالت الصحة الإسرائيلية، في إعلان مقتضب: إنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 3460 منهم 50 بحالة خطيرة، والوفيات 12.
ويوم أمس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: إنهم سيضطرون إلى فرض طوق شامل على المناطق الإسرائيلية، في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.
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