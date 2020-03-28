قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، تجاوزاً للحسابات السياسية الضيقة.وفي تغريدة له على حسابه بموقع (تويتر): الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس (كورونا) تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد، بالرئيس السوري هذا سياقه".وقال قرقاش: إن "البعد الإنساني له الأولوية، وتعزيز الدور العربي، يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق، تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".وكان ولي عهد أبوظبي، قد كشف أمس الجمعة، أنه بحث هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، تفشي فيروس (كورونا).