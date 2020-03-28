ماكرون: هناك حديث عن مساعدات صينية وروسية لإيطاليا لماذا لا تذكرون فرنسا وألمانيا؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداد بلاده لمساعدة إيطاليا؛ في مكافحة فيروس (كورونا)، ودعا لتضامن أوروبي أقوى، محذراً الإيطاليين من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا.



وأوضح ماكرون، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) أن "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا"، متابعاً: "هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا، ولكن لماذا لا نقول إن فرنسا وألمانيا، وفرتا مليوني كمامة، وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا؟".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا ليس كافياً لكنه مجرد بداية، ويجب ألا ننساق إلى الاستماع لما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".



وواصل ماكرون حديثه: "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه.. إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين.. أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".