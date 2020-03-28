الأردن يُوضّح كيف ستُدفن السيدة المتوفاة بفيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي، أن جثمان السيدة، التي توفيت بفيروس (كورونا) وتعد الأولى في البلاد، سيوارى الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني، وتعديلاته حول دفن الموتى.



ووفق ما نقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن الحجاوي، فقد قال: إن جثمان المتوفاة (83 عاماً) سيوارى الثرى، ضمن إجراءات صحية، بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقاً لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.



وأُعلن سابقاً عن أن المرأة الثمانينية، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس (كورونا)، كانت تعاني من مشكلات صحية، والتهاب نتيجة التسمم بالدم.



وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 235، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.