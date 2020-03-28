دولي

مُجددًا.. الصين تُسجّل وفيات بفيروس (كورونا)

مُجددًا.. الصين تُسجّل وفيات بفيروس (كورونا)
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و54 حالة إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب (سكاي نيوز) فقد أكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أن اللجنة تلقت تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني؛ ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس |(كورونا) ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء 7491 حالة عقب معالجتهم.

وأوضحت، أن هناك 3128 شخصاً مريضاً حالياً، منهم 921 شخصاً في حالة خطيرة.

وكان مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أعلن أمس الجمعة، أن الفحص واسع النطاق للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد، أمر ضروري، معتبراً أنه لا يمكن توقع المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة.

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