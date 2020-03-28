حسين الشيخ: صحة الرئيس عباس جيدة والإشاعات المغرضة تصدر من الطابور الخامس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جيدة، وليس صحيحًا الشائعات التي تصدر.
وقال حسين الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فيروس(كورونا) مع كل الجهات المختصة، ويتمتع بصحة جيدة".
وأضاف: "لا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس، والمواقع الصفراء، التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.. حمى الله شعبنا ووطننا".
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جيدة، وليس صحيحًا الشائعات التي تصدر.
وقال حسين الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فيروس(كورونا) مع كل الجهات المختصة، ويتمتع بصحة جيدة".
وأضاف: "لا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس، والمواقع الصفراء، التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.. حمى الله شعبنا ووطننا".
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