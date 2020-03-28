حسين الشيخ: صحة الرئيس عباس جيدة والإشاعات المغرضة تصدر من الطابور الخامس

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جيدة، وليس صحيحًا الشائعات التي تصدر.وقال حسين الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فيروس(كورونا) مع كل الجهات المختصة، ويتمتع بصحة جيدة".وأضاف: "لا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس، والمواقع الصفراء، التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.. حمى الله شعبنا ووطننا".