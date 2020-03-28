تفاصيل اتفاق نتنياهو وغانتس حول شكل الحكومة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (حصانة إسرائيل) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، تفاصيل المناقشات الجارية، بين حزب (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب (حصانة إسرائيل) بزعامة بيني غانتس، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.



وأفادت الإذاعة، بأن هناك العديد من الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة، التي يعارضها بعض قيادات (ليكود)، حيث أن مقربي غانتس، يشترطون تولي وزارات: الصحة وجودة البيئة، وألا يعود القيادي في (ليكود) يولي إيدلشتين، إلى تولي رئاسة (كنيست)، لأنه لم ينصع لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.



كما تنص المقترحات، ان يُطلق على الحكومة في الأشهر الستة المقبلة: "حكومة طوارئ"، تتعامل فقط مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس (كورونا)، حيث يشغل نتنياهو رئاستها منذ إقامتها حتى نصف المدة (نحو سنتين)، ويكون حينها غانتس وزيراً للجيش، وشريكه غابي أشكنازي، وزيراً للخارجية.



ووفق الإذاعة، فإنه بعد انقضاء نصف المدة، سيستقيل نتنياهو من رئاسة الحكومة لصالح غانتس، تاركاً وزارة الجيش لغابي أشكنازي، حيث من المتوقع، أن تظل أيضاً وزارة الخارجية مع حزب غانتس.



وأضافت الإذاعة: "في الوقت نفسه، فهناك احتمال أن يتنازل حزب غانتس عن وزارة الخارجية، ويحتفظ برزمة أخرى من الوزارات طوال فترة ولاية الحكومة، وهي: القضاء والإعلام والثقافة".



وأكدت الإذاعة، أنه من المتوقع التوقيع على اتفاق لتشكيل الحكومة، بحلول مطلع الأسبوع المقبل، حيث لا يزال التفاوض بينهما مستمراً، خصوصا حول المواضيع العالقة، وهي منصب رئاسة (كنيست).