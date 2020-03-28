ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى صباح اليوم.



وأضاف ملحم، أنهم بانتظار نتئاج فحوصات لمخالطي مرضى، بقرية بدو بالقدس، وبيت لحم للتأكد من حالتهم.



يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، سجلت 91 إصابة بفيروس (كورونا)، إضافة لحالة وفاة واحدة.