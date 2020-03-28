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شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حملت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة عمالنا وأسرانا البواسل، وشعبنا في قطاع غزة، ومدينة القدس المحتلة.

وأشارت في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، اليوم الخميس، إن مواصلة دولة الاحتلال انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها سياسة الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها وحرمانها من الامكانيات اللازمة لمواجهة فيروس (كوفيد 19) وحصار قطاع غزة، وإهمال الوضع الصحي للأسرى في السجون الاسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى  الجرائم البشعة التي ترتكبها اسرائيل بحق عمالنا، بما في ذلك ظروف العمل اللاإنسانية، التي تزيد من فرصة إصابتهم بالفيروس وتسريحهم بطريقة بشعة، وتركهم عند أقرب حاجز لمجرد الشك بإصابتهم.

وقالت: "إن هذه الممارسات تدلل على طبيعة الاحتلال القائمة على العنصرية والوحشية والتطرف، وهنا يتوجب على المجتمع الدولي رفع الغطاء عن اسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها بما فيها استغلالها انشغال العالم بمكافحة الفايروس لفرض امر واقع على الارض وانهاء هذا الوباء الاحتلالي الجاثم على ارضنا".

وفي سياق آخر ناشدت الدائرة جميع العمال الفلسطينيين العائدين من اماكن عملهم داخل اراضي العام 1948 بالالتزام بالفحص وإجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وعدم مخالطة أحد وذلك حماية لهم ولذويهم ولأبناء شعبنا كافة.

وأشارت الى ان تزايد اعداد الاصابات في قرية بدو شمال غرب القدس ووفاة مسنة كان نتيجة مخالطتهم لعمال عائدين وغير ملتزمين بالإجراءات الصحية المتبعة في دولة فلسطين، محذرة في هذا السياق من كارثة صحية حال تجاهل العمال هذه الاجراءات.

وتوجهت الدائرة في ختام بيانها الى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن الحكومة بخصوص إجراءات حالة الطوارئ، وعدم الاستهتار بالوسائل الوقائية لأنها السبيل الوحيد لتجنيب شعبنا ‪هذه الجائحة، لافتة الى انه في حال عدم التزام المنازل وازدياد اعداد الاصابات سيكون من الصعب تحديد مصدر العدوى وبالتالي فقدان السيطرة على الوباء وانتشاره.

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