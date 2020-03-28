بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ بعد الساعة 12 منتصف الليلة، العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وعليه يجب تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام.



وليلة أمس الخميس، بدأت إسرائيل العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام.



واستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي مدة خمسة شهور، بداية من 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وحتى 27 آذار/ مارس 2020.