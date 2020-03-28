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أهالي العيساوية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال

أهالي العيساوية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تصدى الشبان في العيساوية بالقدس المحتلة، الليلة الماضية، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، وتنفيذ عمليات مداهمة لأحيائها.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز والصوت في الشوارع، وتجاه منازل المواطنين في العيساوية، فيما رد الشبان باستخدام الألعاب النارية والزجاجات الحارقة.

وتشهد البلدة مواجهات مع الاحتلال بشكل شبه يومي يتعرض خلالها السكان للاعتقال والإصابة والتنكيل.

ومنذ احتلال القدس عام 1967 صادر الاحتلال مساحات واسعة من أراضي العيساوية لمصلحة المشاريع الاستيطانية، كما عزل جدار الفصل العنصري نحو 7 آلاف دونم، إضافة لمخطط إنشاء ما تسمى بـ "حديقة قومية" ستلتهم 450 دونماً من أراضي البلدة، بهدف ربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس، وعزل المدينة عن الضفة الغربية، وقطع العيساوية عن شعفاط وعناتا.

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