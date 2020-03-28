شاهد: سوق السبت في رفح مُغلق

رام الله - دنيا الوطنأغلق اليوم السبت، في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، سوق السبت.وبناءً على القرارات الاحترازية، التي أصدرتها الشرطة في قطاع غزة، فإن السوق لم يُفتح اليوم، على اعتبار أنه أحد الأسواق الأسبوعية في القطاع.وشهد أمس الجمعة، إغلاق عدد من الأسواق بمدينة غزة، منها سوق الجمعة، وسوق اليرموك، وسوق الحلال.