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شؤون فلسطينية

"البطريرك ثيوفيلوس" يُعفي المستأجرين المسلمين والمسيحيين بالبلدة القديمة بالقدس من إيجارات 2020

"البطريرك ثيوفيلوس" يُعفي المستأجرين المسلمين والمسيحيين بالبلدة القديمة بالقدس من إيجارات 2020
البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن
رام الله - دنيا الوطن
اقتداءً بمبادرة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة، ودعماً لكافة جهات وأطياف المجتمع المقدسي، قرر البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اعفاء مستأجري العقارات الأرثوذكسية من مسلمين ومسيحيين داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من إيجارات عام 2020، وذلك لتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، نتيجة تفشي وباء فيروس (كورونا).

وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في بيان وصل "دنيا الوطن" أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، تعمل من أجل مساندة المجتمع المحلي من النواحي المادية والمعنوية؛ لمواجهة المصاعب المرافقة لوباء (كورونا) مضيفاً بأن أبواب البطريركية مفتوحة لكل إنسان يحتاج إلى مساعدة في مواجهة الظروف الحالية، داعياً الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات ذات الاختصاص، فيما يتعلّق بالعزل المنزلي، واتخاذ التدابير اللازمة لتخطي هذه الأزمة التي المت بكل العالم، ضارعاً إلى العلي القدير أن يرفع الوباء، وينزل رحماته ويرأف بخلقه.

ومن ناحيته، قال الأب عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية: إن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث يعمل على زيادة فعالية مؤسسات البطريركية في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، وأن إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس للعام 2020، وحملة مساندة محافظة بيت لحم، والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، وتبرعه بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية، كلها تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والالتزام بخدمة المجتمع، وتقديم كل ما هو ممكن لمساندة الناس في هذه الظروف الصعبة.

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