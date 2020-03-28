ماذا جاء في اتصال ترامب- نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه على المضي نحو تشكيل الحكومة.وقال نتنياهو على (تويتر) باللغة العربية، "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على أنه سيقوم بتشكيل حكومة برئاسته".وقال نتنياهو: إن :ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الخطوات المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا".ووصل نتنياهو وبيني غانتس لتسوية، تم من خلالها انتخاب غانتس، رئيسا للكنيست، على أن يبقى نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة عامين.