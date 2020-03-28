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القدس

حنا: بقاء الناس في بيوتهم أمر أساسي لمحاصرة الوباء الخبيث

حنا: بقاء الناس في بيوتهم أمر أساسي لمحاصرة الوباء الخبيث
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في نداء وجهه إلى أبناء مدينة القدس، بضرورة الالتزام بمنازلهم، والبقاء فيها في هذه المرحلة، وهذا أمر أساسي من أجل محاصرة هذا الوباء، الذي ألم بنا وببلادنا ومشرقنا وعالمنا.

وأضاف المطران حنا: "اجعلوا من فترة بقائكم في المنازل فترة اعتكاف وتأمل وقراءة وصلاة ودعاء؛ كي يرأف بنا الرب الإله ويتحنن علينا، ويبعد عنا هذا الغضب، وليكن الخروج مقصوراً فقط عندما تكون هنالك حاجة لشراء بعض المؤن أو الأدوية أو الأشياء الضرورية الأخرى" .

وأكمل: إن بقاءكم في منازلكم هو من أجل حمايتكم، ومن أجل حماية المحيطين بكم، فالمخالطة كما يقول العلماء إنما تساهم في انتشار هذا الوباء، وأتمنى من الجميع أن يتحملوا المسؤولية، وأن يقوموا بواجبهم الأخلاقي والإنساني، وأن يبقوا في منازلهم، كي يجنبوا أنفسهم وغيرهم العدوى.

وختم حنا: إنها مرحلة عابرة، يمكننا أن نقصرها بوعينا وحكمتنا وتحملنا للمسؤولية، ومساهمتكم هي التي ستعجل هذه المرحلة، التي نتمنى أن تنتهي، وأن يزول هذا المرض الخبيث، الذي تعاني منه البشرية بأسرها.

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