إصابات (كورونا) في الولايات المتحدة تتجاوز 100 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ 100 ألف حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وبحسب شبكة (سي إن إن) فقد تمّ إحصاء 100,717 إصابة بينها 1,544 حالة، وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى اكتظاظ مستشفياتها بالمرضى.



ووفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تملك الولايات المتحدة نحو 15 ألف إصابة أكثر من إيطاليا ثاني بلد على القائمة من حيث عدد الإصابات، و20 ألف إصابة أكثر من الصين حيث ظهر الفيروس للمرّة الأولى.



ويبلغ معدّل الوفيات في الولايات المتحدة بالاستناد إلى الحالات المؤكّدة، نحو 1.5%، مقارنة بنحو 10.5% في إيطاليا.



ويُمكن للحصيلة أن ترتفع إذا ما وجدت ولايات ومدن أمريكيّة أخرى نفسها في موقف مشابه لنيويورك التي شهدت 500 حالة وفاة وتُعاني نقصاً فادحاً في عدد الأسرّة في المستشفيات والمعدّات الطبية وأجهزة الوقاية والتنفّس.



وقال توماس تساي، أستاذ السياسات الصحّية في جامعة هارفرد وفق ما نقلت عنه وكالة (فرانس برس) "ما زلنا نشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات وعدد الذين يدخولون المستشفيات ووحدات العناية المشدّدة وكذلك في عدد المرضى الذين توضع لهم أجهزة تنفّس اصطناعيّة".



وأضاف "لسوء الحظّ، من المرجّح أن يتبع معدّل الوفيات هذا المنحى".