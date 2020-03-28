العراق: اعتقال 3 آلاف مُخالف لحظر التجول

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة العراقية 3040 مخالفاً لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي.



ووفق (السومرية نيوز) فقد قالت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها: إنه "وبالرغم من التوجيهات المستمرة والتوصيات والإرشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، إلا أن البعض يتعمد خرق هذه الحظر، مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وأضافت: "ألقي القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف، وتم تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة".



ودعت القيادة المواطنين في بغداد إلى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية، التي لن تتهاون مع أي شخص، يحاول تجاهل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في تطبيق الحظر.