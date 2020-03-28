الصحة العالمية: النقص العالمي المُزمن بمعدات الوقاية يشكّل "تهديداً مُلحّاً"

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين، الذين يواجهون وباء (كورونا) يعد من بين التهديدات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للعالم حالياً.



ووفق وكالة (رويترز) فقد دعت المنظمة الدول المتقدمة صناعياً لزيادة إنتاجها لمعدات الوقاية الشخصية، بينما حذّرت من أن المعركة ضد (كورونا) المستجد لازالت في بدايتها.



وقال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس: إن "النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية، بات من بين التهديدات الأكثر إلحاحاً لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح"، متابعًا: "عندما يكون الموظفون الصحيون في خطر، نكون جميعاً في خطر".



وأضاف تيدروس: "لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال التعاون الدولي والتضامن"، مشدداً على أن الموظفين الصحيين في الدول الأفقر، يستحقون ذات الحماية التي يحظى بها أقرانهم في الدول الأغنى.



وأكد أن المنظمة، أرسلت نحو مليوني قطعة منفصلة من معدات الوقاية الشخصية إلى 74 بلداً، وتستعد لإرسال كمية مشابهة إلى 60 دولة أخرى، مشيراً إلى أنه حضّ دول مجموعة العشرين على استخدام "قوّتها الصناعية وابتكارها" لإنتاج وتوزيع الأدوات اللازمة؛ لإنقاذ حياة المزيد من الناس.



وأضاف: "علينا كذلك التعهّد للأجيال المقبلة، بالقول: إن الأمر لن يتكرر إطلاقاً".