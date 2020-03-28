طقس السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط زخات أمطار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 8-15 16-9 19-13 بيت لحم 8-15 16-9 19-13 رام الله والبيرة 7-14 15-8 18-12 طولكرم 17-10 18-11 22-14 نابلس 16-9 17-10 20-14 قلقيلية 17-10 18-11 22-14 جنين 10-18 19-11 22-15 سلفيت 8-15 16-9 19-13 طوباس 10-18 19-11 22-15 روابي 16-9 17-10 20-14 الخليل 7-14 15-8 18-12 غزه 11-18 19-12 15-22 أريحا 13-23 24-14 26-16 خانيونس 11-18 19-12 15-22 الأغوار الشمالية 11-21 22-12 24-14 رفح 10-19 20-11 14-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأحد 2020/03/29: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الاثنين 2020/03/30: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الثلاثاء 2020/03/31: تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو مغبراً وغائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتباراً من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي