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الأردن: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) لثمانينية

الأردن: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) لثمانينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور عبدالرزاق الخشمان مدير عام مستشفى الأمير حمزة، في العاصمة الأردنية، عمان، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.

وقال الدكتور الخشمان وفقاً لقناة (رؤيا): "إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس (كورونا) من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة".

وسجل الأردن، الجمعة، 23 حالة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، كما وغادر مستشفى الأمير حمزة، 16 مصابا، بعد تماثلهم للشفاء.

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