نقابة الصحفيين: نستغرب السماح للصحفيين بالدخول لمكان الحجر الصحي برفح





وشددت النقابة في تصريح لها، على ضرورة التزام الصحفيين بأقصى درجات الحيطة والحذر واجراءات السلامة الكاملة ، فانها تستغرب سماح الشركة التي يعملون بها والقناة التركية لطاقمها بالدخول الى مكان حجر المصابين واستخدام مكتب سيارات خاص واعداد التقرير ونشره، والذي تضمن انتهاك واضح لخصوصية المصابين بالمرض، اضافة الى تعريض الطاقم والمحطين لهم للخطر الحفيفي .





وأشارت النقابة، إلى أن الاجراءات التي قامت بها الجهات المسؤولة بغزة بحجر الطاقم جاءت متاخرة ، بعد الضحة الكبيرة وحالة السخط والهلع الذي تسبب بها التقرير وحالة القلق التي سادت المجتمع الفلسطيني بعد نشره في القناة التركية.





ورأت من خلال متابعتها للتقرير والصور والاجراءات اللاحقة التي قامت بها وزارة الصحة، أن الطاقم الصحفي والشركة المشغلة والقناة وافقت على اعداد التقرير، معتبرة انه من سمح لهم بالوصول إلى مكان الحجر ارتكبوا خطأً مهنياً جسيماً يستلزم المحاسبة القانونية للطاقم الصحفي ولمن سمح لهم بالدخول والتصوير من داخل عزل المرضى.





وأشارت إلى أن كافة الجهات المذكورة مارست استهتاراً كبيراً بصحة الطاقم والمجتمع المحيط الذي يخالطه، مشددة على كافة المؤسسات الاعلامية عدم تعريض طواقهما للخطر، وان تتحمل المؤسسة الاعلامية المسؤولية الطبية والقانونية لتكليف طاقمها للعمل في اماكن انتشار الوباء او مخالطة المصابين لما فيه خطر كبير على المخالطين، مطالبة الزملاء الصحفيين الي رفض القيام باي عمل صحفي ممكن ان يعرضهم والمحيطين والمجتمع للخطر وانتشار الوباء.





وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنها ستتخد كل ما يلزم من اجراءات نقابية وقانونية لحماية الزملاء الصحفيين، موضحة ان سلامة الصحفي والمجتمع اهم من أي سبق صحفي مهما كان شكل هذا السبق.

رام الله - دنيا الوطنتابعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقلق شديد السماح لطاقم صحفي من شركة الوطنية للاعلام بغزة ومراسل قناة "تي آر تي" التركية الى المكان المخصص بحجر المصابين بمرض كورونا في معبر رفح ، ما عرض حياة الطاقم الصحفي ومن يمكن يختلطوا بهم للخطر .