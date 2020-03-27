شاهد: لحظات ما قبل الإيجاز اليومي وكواليس عمل اللجنة الإعلامية لفيروس (كورونا)

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) لحظات ما قبل الإيجاز الصحفي الذي يقدمه الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.





ويظهر الفيديو، كواليس الساعات التي تسبق الإيجاز اليومي لملحم، حيث يعقد مؤتمرين صحفيين صباحاً ومساءً، وذلك لوضع الجمهور الفلسطيني في صورة تطورات انتشار فيروس (كورونا).





وقالت الوكالة، في تعليقها على الفيديو: "يعتقد البعض أن الإيجاز الصحفي للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مجرد بيان يتلوه أمام وسائل الإعلام المختلفة".



وأضافت: "في الواقع، فإن فريقا من المختصين مع اللجنة الإعلامية لحالة الطوارئ يعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات من جهات الاختصاص ومتابعة كل صغيرة وكبيرة حول فيروس كورونا والأثر الذي تركه على مناحي الحياة كافة، ليخرج الناطق باسم الحكومة للتعليق عليها وإضافة كل ما هو جديد".



وأكملت: "يبدأ التحضير للإيجاز الصحفي الصباحي قبل ساعات، وما أن ينتهي الإيجاز الصباحي حتى يبدأ فريق العمل بالتجهيز للإيجاز المسائي، وباختصار فإن العمل لا يتوقف ويستمر على مدار الساعة".













رام الله - دنيا الوطن