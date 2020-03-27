طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وبحسب قناة الاقصى الفضائية، فقد قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقع فلسطين، التابع للمقاومة الفلسطينية شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، اطلقت على اثرها صفارات الانذار.



رام الله - دنيا الوطن