الخليل: قوات الاحتلال تهاجم حاجزا لإرشاد العمال العائدين من أراضي الـ48

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، حاجزا أقامه المواطنون في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، للفحص والإرشاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وقال فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا والمتواجد في المكان: "إن قوات الاحتلال هاجمت الحاجز الذي أقامته اللجنة قرب قرية تواني، والذي يسلكه العمال القادمين من أراضي 48، وحاولت إزالته، وتصدى لهم المواطنون"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف العمور أن هذا الحاجز نصب بمبادرة من الأهالي منذ عشرة أيام، ضمن إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يقدم إرشادات ومواد تعقيم للعمال العائدين للمدينة.