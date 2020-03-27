الرئيس عباس يطمئن على صحة رئيس الوزراء البريطاني

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رام الله - دنيا الوطن

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الجمعة، اطمأن خلالها على صحته بعد الأخبار حول إصابته بفيروس كورونا.



وأعرب الرئيس عباس، خلال البرقية، عن تمنياته بالشفاء العاجل لجونسون ودوام الصحة والعافية، ولحكومته وشعب المملكة المتحدة الصديق دوام السلامة والأمان، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.