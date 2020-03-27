شؤون فلسطينية

حجر صحفييْن أعدا تقريراً صحفياً من داخل مستشفى العزل برفح

حجر صحفييْن أعدا تقريراً صحفياً من داخل مستشفى العزل برفح
صورة من داخل الحجر الصحي برفح
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ المكتب الإعلامي الحكومي مساء اليوم الجمعة عدة قرارات بخصوص التقرير المرئي الذي تم تصويره داخل المستشفى الميداني في رفح.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف: "إن ما حدث من تصوير تقرير صحفي في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين أعدا التقرير المذكور وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك فورا".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه جاري تنفيذ اجراءات الحجر الصحي للصحفي والمصور الذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح، رغم قيام الطاقم الطبي بأخذ إجراءات السلامة لهما خلال عملهما ولكن اجراء الحجر هو آخذاً بالاحوط و حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه سيتم المساءلة حول السماح بالتصوير ونشر المادة المصورة.


 


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