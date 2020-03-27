شؤون فلسطينية

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات وصافرات الانذار تدوي

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات وصافرات الانذار تدوي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن صاروخاً أطلق مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة (سديروت) المحيطة بالقطاع، وقد أطلقت على أثر ذلك صفارات الانذار بمستوطنات الغلاف.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

من جانبه، أفاد موقع (متان تسوري) الإسرائيلي، بأن مستوطنو غلاف غزة، تحدثوا عن سماع دوي انفجار بعد اطلاق صفارات الانذار.

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