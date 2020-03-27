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الجزائر: وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 26 والإصابات إلى 409 منذ بدء تفشي الفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح بيان لوزارة الصحة الجزائرية، أن حالة الوفاة الجديدة طالت سيدة (71 سنة) كانت خارج البلاد، وتقيم بمدينة برج بوعريريج .

وقررت الحكومة الجزائرية في وقت سابق من اليوم الجمعة فرض حظر التجوال في تسع ولايات جديدة ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت السلطات حجرا صحيا كاملا على ولاية البليدة وجزئيا على الجزائر العاصمة.

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