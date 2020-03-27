الجيش المصري يقتل 16 مسلحاً ويفجر ثلاث سيارات دفع رباعي بسيناء

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قتلت قوات الجيش المصري، 16 مسلحاً، وفجرت ثلاث سيارات دفع رباعي ودراجة نارية في منطقة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان الجيش المصري اشتبك الأحد الماضي، مع مسلحين في منطقة الجنورة جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ضابطين و10 مسلحين، وفق ما ذكره المتحدث باسم القوات المصرية



وأشار المتحدث إلى أن عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة للقضاء عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.