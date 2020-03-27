الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من شقيقه الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة.



واطمأن سعيد، خلال الاتصال على أوضاع شعبنا الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذه الجائحة التي تصيب العالم أجمع. وأعلن وقوفه إلى جانب شعبنا في كل المراحل وتحديدا في هذه المرحلة، مؤكدا أن تونس شعبا وقيادة جاهزة للتعاون الكامل مع فلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من جانبه، شكر الرئيس شقيقه الرئيس التونسي على هذا الاتصال، وتمنى السلامة لتونس وشعبها، ودوام التوفيق والخروج من هذه الأزمة.



وأكد أهمية التعاون المشترك والتنسيق الدائم لمصلحة الشعبين خاصة في هذه المرحلة الحساسة، مشددا على عمق العلاقة الفلسطينية التونسية، ووقوف تونس الدائم إلى جانب شعبنا في كافة المحافل.