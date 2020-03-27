شؤون فلسطينية

عريقات يطلع بوغدانوف على الاجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة (كورونا)

عريقات يطلع بوغدانوف على الاجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الوضع في دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الجمعة، تمت خلاله مناقشة الوضع الحالي، حيث أطلع عريقات المسؤول الروسي على الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمنع تفشي وباء "كورونا".

بدوره، أكد بوغدانوف استعداد روسيا الثابت للاستمرار في تقديم المساهمة مستقبلا فيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معروف، سواء كان ذلك في صيغ ثنائية أو في إطار منطقة الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل صحفياً واندلاع مواجهات برام الله وطولكرم

الاحتلال يعتقل صحفياً واندلاع مواجهات برام الله وطولكرم

&#34;الاعلام&#34; تضع موجة &#34;إذاعة دريم&#34; تحت تصرفها

"الاعلام" تضع موجة "إذاعة دريم" تحت تصرفها

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما بالقدس

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما بالقدس

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن و100 عينة قيد الفحص

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن و100 عينة قيد الفحص

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; تغلق مشغل خياطة يصنع بدلات طبية مخالفة في الخليل

"الاقتصاد الوطني" تغلق مشغل خياطة يصنع بدلات طبية مخالفة في الخليل

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

نزال: الصحة أقامت مراكز فرز منفصلة بمحافظات الضفة لحماية الطواقم الطبية من (كورونا)

نزال: الصحة أقامت مراكز فرز منفصلة بمحافظات الضفة لحماية الطواقم الطبية من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;الاعلام&#34; تضع موجة &#34;إذاعة دريم&#34; تحت تصرفها

"الاعلام" تضع موجة "إذاعة دريم" تحت تصرفها

عريقات يطلع بوغدانوف على الاجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة (كورونا)

عريقات يطلع بوغدانوف على الاجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة (كورونا)

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما بالقدس

إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما بالقدس

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية تتابع العمال القادمين من المعابر

التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية تتابع العمال القادمين من المعابر

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إقامة مركز منفصل لفرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس &#34;كورونا&#34; ببيت لحم

إقامة مركز منفصل لفرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" ببيت لحم

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

عربي

لبنان يعلن استمرار إغلاق مطار بيروت الدولي حتى 12 أبريل

لبنان يعلن استمرار إغلاق مطار بيروت الدولي حتى 12 أبريل

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)