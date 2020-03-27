إصابة ثلاثة مواطنين في حادث سير قرب بلدة حزما بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الجمعة، في حادث سير قرب بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن طواقمها أخلت ثلاث إصابات وصفت إحداها بالخطيرة، في حادث سير بين مركبتين قرب بلدة حزما، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.