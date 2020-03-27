تسجيل 969 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.



وكانت السلطات قد أعلنت يوم الخميس عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).